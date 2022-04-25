Рой Кин может вернуться к тренерской работе

Известный в прошлом полузащитник «Манчестер Юнайтед» заинтересовался в вакансии, появившейся в Шотландии.
50-летнему ирландцу интересна работа в шотландском «Хайберниане», который недавно уволил с должности главного тренера небезызвестного для любителей английского футбола Шона Малоуни. По информации The Times, Кин открыт для переговоров с эдинбургским клубом.
Последней тренерской работой Роя Кина была должность ассистента в английском «Ноттингем Форест» – там знаменитый ирландец помогал Мартину О’Ниллу в период с января по июнь 2019 года. Главным же тренером Кин не работал с далёкого 2011 года, когда покинул пост в «Ипсвиче».
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