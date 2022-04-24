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«Зальцбург» досрочно оформил чемпионство в Австрии

24 Апреля 2022 • 20:48 Комментировать

«Ред Булл Зальцбург» подтвердил свой статус гегемона австрийского футбола на данный момент. досрочно завоевав свой 15-й чемпионский титул в истории клуба. Это стало возможным после разгромной победы со счетом 5:0 над былым гегемоном австрийского футбола - венской «Аустрией».

Впрочем, значительная часть успехов «Ред Булл Зальцбурга» была добыта под прежней вывеской «Казино Зальцбург», в том числе и самый значимый успех на европейской арене - выход в финал Кубка УЕФА в 1994 году. Компания «Ред Булл» купила клуб в 2005 году.

Это девятый титул кряду для «Ред Булл Зальцбурга» - стартовала серия в 2014 году и продолжается по сей момент. 

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