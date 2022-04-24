Футболка Марадоны образца 1986 года может стать самой дорогой в истории футбола

Аргентинский нападающий Диего Армандо Марадона вписал свое имя в историю футбола благодаря блестящему мировому чемпионату 1986 года в Мексике - тогда он привел свою команду к чемпионскому титулу, и с тех пор Аргентина может только мечтать о повторении этого успеха.

В четвертьфинальном матче того Мундиаля Аргентина обыграла Англию со счетом 2:1, а Марадона провел матч своей жизни - он забил гол рукой, которую назвал «Рукой Бога», а еще через десять минут устроил самый известный слалом в истории чемпионатов мира, пройдя практически всю команду англичан и закатив мяч в ворота Питера Шилтона. Эту победу Марадона рассматривал как месть за поражение Аргентины в войне с Англией в 1982 году.

После того матча он обменялся футболками с английским защитником Стивом Ходжем - и сейчас Ходж решил выставить эту футболку с десятым номером Марадоны на аукцион. И уже через 24 часа за нее были предложены... четыре миллиона фунтов стерлингов, при том что до конца торгов еще две недели. Если футболка будет продана за указанные деньги, то она станет самой дорогой футболкой в мире.