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Бывшего лидера норвежской сборной могут посадить в тюрьму за неуплату налогов

23 Апреля 2022 • 21:56 Комментировать

Напасти для бывшего лидера норвежской сборной и таких клубов, как «Рома» и «Валенсия» - Джона Карью. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в его родной Норвегии. Речь идет о весьма серьезной сумме - более 30 миллионов евро, что, согласно норвежскому законодательству, может привести его в тюрьму на целых шесть лет, сообщает ITASportPress.

Карью пытается защищаться, утверждая, что он не знал о некоторых особенностях законов, но, как известно, подобное незнание не освобождает от ответственности. Карью выступал на полях Европы с 1997 по 2012 год, в его активе = 91 матч за сборную Норвегии, в них он забил 24 мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Валенсия Джон Карью
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