Раньери не спешит завершать тренерскую карьеру

Бывший тренер «Лестера» Клаудио Раньери заявил о том, что не планирует завершать карьеру. Итальянец отметил, что на данный момент ждёт предложение от клуба с подходящими амбициями.

«Я скучаю по футболу. Это моя жизнь. Мне не терпится получить звонок от хорошего клуба и амбициозного проекта. Я хочу как можно скорее вернуться к работе. Я даже не задумываюсь о завершении карьеры», – заявил Раньери в интервью Sportface.

Напомним, что последним место работы 70-летнего итальянца был «Уотфорд», который уволил Раньери зимой за неудовлетворительные результаты. В сезоне 2015/16 Клаудио с первой попытки привёл «Лестер» к чемпионству в АПЛ.