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«Буде-Глимт» с Хайкиным пробился в финал Кубка Норвегии

21 Апреля 2022 • 23:24 Комментировать

Клуб, за который выступает российский вратарь Никита Хайкин, пробился в финал Кубка Норвегии. Это стало возможным после того, как команда Хайкина одолела в полуфинале ставангерский «Викинг» со счетом 2:1. Хайкин, которому 26 лет, вышел на поле в стартовом составе и сыграл весь матч, внеся важный вклад в итоговый успех своего клуба.

Теперь в финале Кубка Норвегии «Буде-Глимт» поджидает «Мольде» - один из самых успешных клубов Норвегии в последние годы, регулярный участник Лиги чемпионов. «Мольде» четырежды выигрывал Кубок Норвегии, в то время как «Буде-Глимт» - дважды. Финальный матч состоится 1 мая.

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