Роббен о Гвардиоле: «Никогда не видел человека, который настолько одержим футболом»

Бывший полузащитник «Баварии» и мадридского «Реала» Арьен Роббен поделился впечатлениями от работы с тренером Хосепом Гвардиолой, под руководством которого нидерландец играл в Мюнхене с 2013 по 2016 год.

«Я никогда не встречал человека, который был бы настолько одержим футболом, как Гвардиола. Однажды он позвонил мне в два часа ночи чтобы объяснить свою тактику», – сказал Роббен в интервью Ai Score.

Напомним, что Роббен выиграл вместе с Гвардиолой в «Баварии» три чемпионских титула Бундеслиги. Если говорить о Лиге чемпионов, то под руководством испанца мюнхенцы трижды подряд вылетали на стадии полуфинала.