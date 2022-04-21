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Роббен о Гвардиоле: «Никогда не видел человека, который настолько одержим футболом»

21 Апреля 2022 • 14:57 Комментировать

Бывший полузащитник «Баварии» и мадридского «Реала» Арьен Роббен поделился впечатлениями от работы с тренером Хосепом Гвардиолой, под руководством которого нидерландец играл в Мюнхене с 2013 по 2016 год.

«Я никогда не встречал человека, который был бы настолько одержим футболом, как Гвардиола. Однажды он позвонил мне в два часа ночи чтобы объяснить свою тактику», – сказал Роббен в интервью Ai Score.

Напомним, что Роббен выиграл вместе с Гвардиолой в «Баварии» три чемпионских титула Бундеслиги. Если говорить о Лиге чемпионов, то под руководством испанца мюнхенцы трижды подряд вылетали на стадии полуфинала.

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Евро-Футбол.Ру,
Арьен Роббен Хосеп Гвардиола
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