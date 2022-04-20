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В УЕФА не стали комментировать причины непопадания Пустовойтовой в список судей женского Евро

20 Апреля 2022 • 11:15 Комментировать

Представители УЕФА отказались комментировать причины, по которым Анастасия Пустовойтова не попала в список судей, которые будут работать на женском чемпионате Европы.

Как сообщает «Чемпионат», в пресс-службе УЕФА просто отказались комментировать причины, по которым российскую судью не включили в список арбитров для работы на женском Евро. Стоит отметить, что на чемпионате Европы будет работать украинка Екатерина Монзуль.

Напомним, что Анастасия Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Анастасия Пустовойтова
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