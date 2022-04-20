В УЕФА не стали комментировать причины непопадания Пустовойтовой в список судей женского Евро

Представители УЕФА отказались комментировать причины, по которым Анастасия Пустовойтова не попала в список судей, которые будут работать на женском чемпионате Европы.

Как сообщает «Чемпионат», в пресс-службе УЕФА просто отказались комментировать причины, по которым российскую судью не включили в список арбитров для работы на женском Евро. Стоит отметить, что на чемпионате Европы будет работать украинка Екатерина Монзуль.

Напомним, что Анастасия Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам прошлого года.