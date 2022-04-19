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Пеле госпитализирован в клинику Сан-Паулу

19 Апреля 2022 • 21:07 Комментировать

Легендарный бразильский футболист Пеле вновь попал в больницу, сообщает ESPN.com.br.

По данным издания, 81-летний Пеле поступил в госпиталь в бразильском городе Сан-Паулу, где ранее проходил сеансы химиотерапии. Легенда мирового футбола сейчас находится в больнице имени Альберта Эйнштейна, находясь под наблюдением врачей. Сообщается, что его здоровью ничего не угрожает.

В начале марта Пеле был выписан из этой больницы после лечения инфекции. Ранее бразилец перенес операцию по удалению новообразования в толстой кишке. В последнее время Пеле борется с рядом болезней, которые сформировались на фоне предыдущих проблем со здоровьем.


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Пеле Футбольный Клуб южная америка
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