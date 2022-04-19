Роналдо: Рекорды Месси и Роналду будут побиты

Именитый бразильский экс-футболист Роналдо в разговоре с журналистами заявил о том, что рекорды Лионеля Месси и Криштиану Роналду в будущем будут побиты.
Роналдо сказал, что все рекорды будут биты, ведь для этого они и нужны. Бразилец отметил, что во времена его карьеры конкуренция в мировом футболе была гораздо жёстче, чем сейчас. Экс-игрок добавил, что нынешнему поколению не хватает игроков уровня Месси и Роналду.
Напомним, что Роналдо за свою карьеру успел поиграть в «Реале», «Барселоне», «Интере», «Милане», «ПСВ» и других клубах.
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