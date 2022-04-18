Кварацхелия забил первый гол за «Динамо» Батуми

Полузащитник «Динамо» Батуми Хвича Кварацхелия отметился первым голом за грузинскую команду.

Сегодня «Динамо» играет в 8-м туре Чемпионата Грузии против «Гагры». Кварацхелия совершил результативное действие уже на 7-й минуте встречи. Голевую передачу на футболиста выполнил бразилец Фламарион.

Уже на 27-й минуте Кварацхелия оформил дубль благодаря пасу Алтунашвили.

Следует отметить, что полузащитник сначала приостановил действие контракта с «Рубином», а после вовсе разорвал соглашение по обоюдному согласию.

СМИ написали о том, что Кварацхелия согласовал условия контракта с «Наполи», куда переедет будущим летом.