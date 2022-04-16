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В Мексике болельщиков выгнали со стадиона за гомофобные кричалки

16 Апреля 2022 • 12:07 Комментировать

В одном из матчей чемпионата Мексики около 200 болельщиков вывели со стадиона за гомофобные кричалки.

По информации ESPN, в концовке матча мексиканского чемпионата между «Атласом» и «Масатланом» главный арбитр вынужден был остановить встречу из-за того, что огромное количество фанатов начали скандировать оскорбительные для геев кричалки. После этого со стадиона было выведено около 200 болельщиков.

Стоит отметить, что в Мексике за гомофобные кричалки на стадионах фанатам грозит пятилетний запрет на посещение матчей.

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