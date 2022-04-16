«Зальцбург» подпишет полузащитника «Шахтёра»

Руководители австрийского «Зальцбурга» нашли замену Кариму Адейеми, который летом должен сменить клубную прописку.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, вместо молодого немецкого форварда боссы австрийской команды собираются подписать соглашение с бразильским полузащитником донецкого «Шахтёра» Фернандо Педро. 23-летний бразилец официально станет игроком «быков» в июле.

Напомним, что в этом сезоне Фернандо Педро провёл в украинском чемпионате семь матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.