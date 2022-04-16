«Зальцбург» подпишет полузащитника «Шахтёра»

Руководители австрийского «Зальцбурга» нашли замену Кариму Адейеми, который летом должен сменить клубную прописку.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, вместо молодого немецкого форварда боссы австрийской команды собираются подписать соглашение с бразильским полузащитником донецкого «Шахтёра» Фернандо Педро. 23-летний бразилец официально станет игроком «быков» в июле.
Напомним, что в этом сезоне Фернандо Педро провёл в украинском чемпионате семь матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Дуранго
|
1:1
|
Кафеталерос
|
|
окончен
|
Калор-де-Сан-Педро
|
2:0
|
Guerreros de Xico
|
|
окончен
|
Депортиво Тепик ДжАП
|
1:2
|
Интер Плая-дель-Кармен
|
|
окончен
|
ИНАК Кобе (жен)
|
1:0
|
AC Nagano Parceiro W
|
|
окончен
|
Нодзима Стелла (жен)
|
0:2
|
Sanfrecce Hiroshima Regina W
|
|
16.04 10:30
|
Сэмфорд Рейнджерс
|
...
|
Вирджиния Юнайтед
|
|
16.04 10:30
|
Мэджик Юнайтед
|
...
|
ФК Вулвз
|
|
16.04 11:15
|
Олбани КрРик
|
...
|
Холланд Парк Хоукс
|
|
16.04 12:00
|
Саранск
|
...
|
Динамо Брянск
|
|
16.04 12:00
|
Surfers Paradise Apollo
|
...
|
Таринга Роверс
|
|
16.04 12:00
|
Кумера Кольтс
|
...
|
Саутс Юнайтед
|
|
16.04 13:00
|
Химки-2
|
...
|
Рязань
|
|
16.04 13:00
|
Строгино
|
...
|
Салют
|
|
16.04 13:00
|
Оливейра Ошпитал
|
...
|
Реал Келуш
|
|
16.04 14:00
|
Химик Дзержинск
|
...
|
Чита
|
|
16.04 14:00
|
Зенит Пенза
|
...
|
Металлург Видное
|
|
16.04 14:00
|
Факел-2
|
...
|
Знамя Ногинск
|
|
16.04 14:00
|
Арсенал-2 Тула
|
...
|
Квант
|
|
16.04 14:00
|
Вайхе-2 Фленсбург
|
...
|
Ойтин
|
|
16.04 14:30
|
Звезда Санкт-Петербург
|
...
|
Волна Нижегородская область
|
|
16.04 15:00
|
Кайзерслаутерн-2
|
...
|
Шпайер
|
|
16.04 15:00
|
Тверь
|
...
|
Динамо-2 Москва
|
|
16.04 15:00
|
Сатурн
|
...
|
Сахалин
|
|
16.04 15:00
|
Ольденбург-2
|
...
|
ФТ Брауншвейг
|
|
16.04 15:00
|
TSV Kronshagen
|
...
|
Luebeck II
|
|
16.04 15:00
|
Альтенгольц
|
...
|
Дорнбрайте Любек
|
|
16.04 15:00
|
Pansdorf
|
...
|
Интер Киль
|
|
16.04 15:00
|
Айхеде
|
...
|
Eckernfoerder SV
|
|
16.04 15:00
|
Тодесфельде
|
...
|
Фленсбург
|
|
16.04 16:00
|
Олимп Долгопрудный-2
|
...
|
Балтика-БФУ
|
|
16.04 16:00
|
Торпедо Владимир
|
...
|
Зенит-2
|
|
16.04 16:00
|
Кайрат Москва
|
...
|
Муром
|
|
16.04 16:00
|
Родина Москва
|
...
|
Авангард Курск
|
|
16.04 16:00
|
Бухония Флиден
|
...
|
Виктория-06
|
|
16.04 16:00
|
Фризия
|
...
|
Юнион Ноймюнстер
|
|
16.04 16:00
|
Нойхоф
|
...
|
Вальдгирмес
|
|
16.04 16:00
|
Ханау
|
...
|
Бад-Фильбель
|
|
16.04 16:30
|
Ягерсбург
|
...
|
Эммельсхаузен
|
|
16.04 16:30
|
Деффлен
|
...
|
Кобленц
|
|
16.04 16:30
|
Хассия
|
...
|
Эльверсберг-2
|
|
16.04 16:30
|
СГ Мюльхайм-Керлих
|
...
|
Рёхлинг
|
|
16.04 16:30
|
Карбах
|
...
|
Ворматия
|
|
16.04 16:30
|
Дуденхофен
|
...
|
Алеманния Вальдальгесхайм
|
|
16.04 17:00
|
Униан Лейрия
|
...
|
Брага-2
|
|
16.04 17:00
|
Гонзенхайм
|
...
|
Герта Визбах
|
|
16.04 17:00
|
Уорренпойнт Таун
|
...
|
Каррик Рейнджерс
|
2.40
3.65
2.55
|
16.04 17:00
|
Данганнон Свифт
|
...
|
Гленавон
|
|
16.04 17:00
|
Колрейн
|
...
|
Крузейдерс
|
2.70
3.25
2.50
|
16.04 17:00
|
Баллимена Юнайтед
|
...
|
Портадаун
|
|
16.04 17:00
|
Клифтонвилл
|
...
|
Ларн
|
2.50
3.30
2.65
|
16.04 17:00
|
Дандела
|
...
|
Кнокбреда
|
|
16.04 17:00
|
Dergview FC
|
...
|
Харлэнд и Вульф Велдерс
|
|
16.04 17:00
|
Баллинамаллард Юнайтед
|
...
|
Аннаг Юнайтед
|
|
16.04 17:00
|
Инститьют
|
...
|
Queen's University
|
|
16.04 17:00
|
АФК Ньюри Сити
|
...
|
Лафголл
|
|
16.04 17:00
|
Шпортфройнде Баумберг
|
...
|
Фельберт
|
|
16.04 17:00
|
Калуга
|
...
|
Коломна
|
|
16.04 17:00
|
Аустрия Зальцбург
|
...
|
Хоэнемс
|
|
16.04 17:00
|
Сан-Жуан-Вер
|
...
|
Pevidem SC
|
|
16.04 17:00
|
Монталегре
|
...
|
Санжоаненсе
|
|
16.04 17:00
|
Ольденбург-2
|
...
|
Бордесхольм
|
|
16.04 17:00
|
Вольфурт
|
...
|
Лаутерах
|
|
16.04 17:00
|
Рёфикс Рётис
|
...
|
Брегенз
|
|
16.04 17:00
|
ИМТ Нови Белград
|
...
|
Раднички Сремска Митровица
|
|
16.04 17:00
|
Мачва Шабац
|
...
|
Тимок Заечар
|
1.65
3.40
5.70
|
16.04 17:00
|
Жарково
|
...
|
Лозница
|
1.85
3.10
4.50
|
16.04 17:00
|
Будучност Добановци
|
...
|
Златибор Чаетина
|
2.40
2.85
3.25
|
16.04 17:00
|
ФК Инджия
|
...
|
Младость Нови-Сад
|
|
16.04 17:00
|
Рад Белград
|
...
|
Бачка-Паланка
|
|
16.04 17:00
|
Фафе
|
...
|
Лузитания Лороза
|
|
16.04 17:00
|
Амора
|
...
|
Santarem
|
|
16.04 18:00
|
Арминия Людвигсхафен
|
...
|
Энгерс
|
|
16.04 18:00
|
Ленинградец
|
...
|
Енисей-2
|
|
16.04 18:00
|
Тельфс
|
...
|
Admira Dornbirn
|
|
16.04 18:00
|
Рот-Вайсс Ранквайль
|
...
|
Аустрия-2 Лустенау
|
|
16.04 18:00
|
Rotenberg
|
...
|
Дорнбирнер
|
|
16.04 18:30
|
Швац
|
...
|
Сент-Йоханн
|
|
16.04 19:00
|
Витория Сетубал
|
...
|
Оливейренсе
|
|
16.04 23:00
|
Huracanes Izcalli
|
...
|
Aguacateros CDU
|
|
16.04 23:00
|
Куско ФК
|
...
|
Alfonso Ugarte de Puno
|
|
Идет 0 минута
|
Сьервос
|
0:0
|
Куаутла
|
|
17.04 00:00
|
Escorpiones
|
...
|
Mazorqueros FC
|
|
17.04 07:00
|
Вегальта Сендай (жен)
|
...
|
Альбирекс Ниигата (жен)
|
|
17.04 07:00
|
Omiya Ardija Ventus W
|
...
|
ДЖЕФ (жен)
|
|
17.04 08:00
|
Эльфен Саитама (жен)
|
...
|
НТВ Белеза (жен)
|
|
17.04 10:00
|
СКА-2 Хабаровск
|
...
|
Сокол
|