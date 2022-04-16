Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

«Зальцбург» подпишет полузащитника «Шахтёра»

16 Апреля 2022 • 08:26 Комментировать

Руководители австрийского «Зальцбурга» нашли замену Кариму Адейеми, который летом должен сменить клубную прописку.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, вместо молодого немецкого форварда боссы австрийской команды собираются подписать соглашение с бразильским полузащитником донецкого «Шахтёра» Фернандо Педро. 23-летний бразилец официально станет игроком «быков» в июле.

Напомним, что в этом сезоне Фернандо Педро провёл в украинском чемпионате семь матчей, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зальцбург Шахтёр Донецк Ред Булл Зальцбург Фернандо Педро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Дуранго 1:1 Кафеталерос
окончен Калор-де-Сан-Педро 2:0 Guerreros de Xico
окончен Депортиво Тепик ДжАП 1:2 Интер Плая-дель-Кармен
окончен ИНАК Кобе (жен) 1:0 AC Nagano Parceiro W
окончен Нодзима Стелла (жен) 0:2 Sanfrecce Hiroshima Regina W
16.04  10:30 Сэмфорд Рейнджерс ... Вирджиния Юнайтед
16.04  10:30 Мэджик Юнайтед ... ФК Вулвз
16.04  11:15 Олбани КрРик ... Холланд Парк Хоукс
16.04  12:00 Саранск ... Динамо Брянск
16.04  12:00 Surfers Paradise Apollo ... Таринга Роверс
16.04  12:00 Кумера Кольтс ... Саутс Юнайтед
16.04  13:00 Химки-2 ... Рязань
16.04  13:00 Строгино ... Салют
16.04  13:00 Оливейра Ошпитал ... Реал Келуш
16.04  14:00 Химик Дзержинск ... Чита
16.04  14:00 Зенит Пенза ... Металлург Видное
16.04  14:00 Факел-2 ... Знамя Ногинск
16.04  14:00 Арсенал-2 Тула ... Квант
16.04  14:00 Вайхе-2 Фленсбург ... Ойтин
16.04  14:30 Звезда Санкт-Петербург ... Волна Нижегородская область
16.04  15:00 Кайзерслаутерн-2 ... Шпайер
16.04  15:00 Тверь ... Динамо-2 Москва
16.04  15:00 Сатурн ... Сахалин
16.04  15:00 Ольденбург-2 ... ФТ Брауншвейг
16.04  15:00 TSV Kronshagen ... Luebeck II
16.04  15:00 Альтенгольц ... Дорнбрайте Любек
16.04  15:00 Pansdorf ... Интер Киль
16.04  15:00 Айхеде ... Eckernfoerder SV
16.04  15:00 Тодесфельде ... Фленсбург
16.04  16:00 Олимп Долгопрудный-2 ... Балтика-БФУ
16.04  16:00 Торпедо Владимир ... Зенит-2
16.04  16:00 Кайрат Москва ... Муром
16.04  16:00 Родина Москва ... Авангард Курск
16.04  16:00 Бухония Флиден ... Виктория-06
16.04  16:00 Фризия ... Юнион Ноймюнстер
16.04  16:00 Нойхоф ... Вальдгирмес
16.04  16:00 Ханау ... Бад-Фильбель
16.04  16:30 Ягерсбург ... Эммельсхаузен
16.04  16:30 Деффлен ... Кобленц
16.04  16:30 Хассия ... Эльверсберг-2
16.04  16:30 СГ Мюльхайм-Керлих ... Рёхлинг
16.04  16:30 Карбах ... Ворматия
16.04  16:30 Дуденхофен ... Алеманния Вальдальгесхайм
16.04  17:00 Униан Лейрия ... Брага-2
16.04  17:00 Гонзенхайм ... Герта Визбах
16.04  17:00 Уорренпойнт Таун ... Каррик Рейнджерс 2.40 3.65 2.55
16.04  17:00 Данганнон Свифт ... Гленавон
16.04  17:00 Колрейн ... Крузейдерс 2.70 3.25 2.50
16.04  17:00 Баллимена Юнайтед ... Портадаун
16.04  17:00 Клифтонвилл ... Ларн 2.50 3.30 2.65
16.04  17:00 Дандела ... Кнокбреда
16.04  17:00 Dergview FC ... Харлэнд и Вульф Велдерс
16.04  17:00 Баллинамаллард Юнайтед ... Аннаг Юнайтед
16.04  17:00 Инститьют ... Queen's University
16.04  17:00 АФК Ньюри Сити ... Лафголл
16.04  17:00 Шпортфройнде Баумберг ... Фельберт
16.04  17:00 Калуга ... Коломна
16.04  17:00 Аустрия Зальцбург ... Хоэнемс
16.04  17:00 Сан-Жуан-Вер ... Pevidem SC
16.04  17:00 Монталегре ... Санжоаненсе
16.04  17:00 Ольденбург-2 ... Бордесхольм
16.04  17:00 Вольфурт ... Лаутерах
16.04  17:00 Рёфикс Рётис ... Брегенз
16.04  17:00 ИМТ Нови Белград ... Раднички Сремска Митровица
16.04  17:00 Мачва Шабац ... Тимок Заечар 1.65 3.40 5.70
16.04  17:00 Жарково ... Лозница 1.85 3.10 4.50
16.04  17:00 Будучност Добановци ... Златибор Чаетина 2.40 2.85 3.25
16.04  17:00 ФК Инджия ... Младость Нови-Сад
16.04  17:00 Рад Белград ... Бачка-Паланка
16.04  17:00 Фафе ... Лузитания Лороза
16.04  17:00 Амора ... Santarem
16.04  18:00 Арминия Людвигсхафен ... Энгерс
16.04  18:00 Ленинградец ... Енисей-2
16.04  18:00 Тельфс ... Admira Dornbirn
16.04  18:00 Рот-Вайсс Ранквайль ... Аустрия-2 Лустенау
16.04  18:00 Rotenberg ... Дорнбирнер
16.04  18:30 Швац ... Сент-Йоханн
16.04  19:00 Витория Сетубал ... Оливейренсе
16.04  23:00 Huracanes Izcalli ... Aguacateros CDU
16.04  23:00 Куско ФК ... Alfonso Ugarte de Puno
Идет 0 минута Сьервос 0:0 Куаутла
17.04  00:00 Escorpiones ... Mazorqueros FC
17.04  07:00 Вегальта Сендай (жен) ... Альбирекс Ниигата (жен)
17.04  07:00 Omiya Ardija Ventus W ... ДЖЕФ (жен)
17.04  08:00 Эльфен Саитама (жен) ... НТВ Белеза (жен)
17.04  10:00 СКА-2 Хабаровск ... Сокол
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Апреля
08:26 · Другое
«Зальцбург» подпишет полузащитника «Шахтёра»
14 Апреля
15:02 · Другое
Врачей Марадоны могут посадить на 25 лет
14:55 · Другое
Ди Франческо может возглавить АЕК
11:18 · Другое
«Реал» выразил соболезнования близким Ринкона
11:07 · Другое
Давиташвили подписал контракт с «Динамо» из Батуми
10:32 · Другое
Бывший футболист «Реала» скончался после ДТП
00:35 · Другое
Сразу четыре страны хотели бы провести финал Лиги Наций в 2023-м году
13 Апреля
15:51 · Другое
Колосков: «Хоккей не обладает такой большой аудиторией, как футбол»
15:35 · Другое
Россию удалили из FIFA 22 3
14:43 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Куда это, интересно, я поеду из своей страны?»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал, о чём жалеет в жизни больше всего
14:32 · Другое
Пятов: «Хорошо, что Акинфеев отказался меняться футболками, не придётся её сжигать» 3
14:31 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин назвал своих лучших друзей
13:40 · Россия. Премьер-лига
ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+» 1
12:41 · Другое
Блаттер и Платини предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве
Все новости
Рекомендуем