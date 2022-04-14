Врачей Марадоны могут посадить на 25 лет

Врачей, следивших за здоровьем легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, могут посадить на 25 лет, сообщает АФП.
По информации источника, прокуратура подозревает медицинскую бригаду, состоявшую из восьми врачей, в том, что она оставила больного одного без помощи, проявив халатность.
Будучи игроком, Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году, а также стал двукратным чемпионом Италии в составе «Наполи». После завершения игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью. Марадона возглавлял сборную Аргентины на чемпионате мира в 2010 году. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Германии (0:4).
Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от внезапной остановки сердца.
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