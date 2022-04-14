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Врачей Марадоны могут посадить на 25 лет

14 Апреля 2022 • 15:02 Комментировать

Врачей, следивших за здоровьем легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, могут посадить на 25 лет, сообщает АФП.

По информации источника, прокуратура подозревает медицинскую бригаду, состоявшую из восьми врачей, в том, что она оставила больного одного без помощи, проявив халатность.

Будучи игроком, Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году, а также стал двукратным чемпионом Италии в составе «Наполи». После завершения игровой карьеры он занялся тренерской деятельностью. Марадона возглавлял сборную Аргентины на чемпионате мира в 2010 году. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Германии (0:4).  

Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет от внезапной остановки сердца.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона
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