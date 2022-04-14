Ди Франческо может возглавить АЕК

Бывший наставник «Ромы» Эусебио ди Франческо в ближайшее время может стать главным тренером греческого АЕКа. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях, клуб активно работает над тем, чтобы соглашение было заключено уже в ближайшее время.

Отмечается, что АЕК ранее обращался к другому бывшему тренеру «Ромы» – Руди Гарсии, но француз ответил отказом. Также предложение греческого клуба не принял Андреа Пирло, который в прошлом сезоне возглавлял «Ювентус».

Напомним, что в сезоне 2019/20 АЕК возглавлял итальянец Массимо Каррера, который ранее выигрывал с московским «Спартаком» чемпионат России.