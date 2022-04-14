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Ди Франческо может возглавить АЕК

14 Апреля 2022 • 14:55 Комментировать
Бывший наставник «Ромы» Эусебио ди Франческо в ближайшее время может стать главным тренером греческого АЕКа. Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в социальных сетях, клуб активно работает над тем, чтобы соглашение было заключено уже в ближайшее время.
 
Отмечается, что АЕК ранее обращался к другому бывшему тренеру «Ромы» – Руди Гарсии, но француз ответил отказом. Также предложение греческого клуба не принял Андреа Пирло, который в прошлом сезоне возглавлял «Ювентус».
 
Напомним, что в сезоне 2019/20 АЕК возглавлял итальянец Массимо Каррера, который ранее выигрывал с московским «Спартаком» чемпионат России.
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Евро-Футбол.Ру,
АЕК Афины Эусебио Ди Франческо
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