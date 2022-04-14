«Реал» выразил соболезнования близким Ринкона

Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего футболиста клуба Фредди Ринкона.
«Наш клуб сожалеет о смерти Фредди Ринкона. Мы выражаем глубочайшие соболезнования всем его близким», — говорится на официальном сайте «Реала».
Напомним, Ринкон попал в ДТП 11 апреля. С тех пор он находился в больнице в тяжёлом состоянии, а сегодня, 14 апреля, скончался. Ему было 55 лет.
Полузащитник защищал цвета «Реала» в 1995-1996 годах. За «сливочных» футболист провёл 21 матч, отметившись одной результативной передачей.
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