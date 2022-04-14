Бывший футболист «Реала» скончался после ДТП

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Колумбии Фредди Ринкон скончался после ДТП, сообщает пресс-служба ФИФА.

11 апреля экс-футболист попал в ДТП, после чего был прооперирован. Все последние дни он находился в критическом состоянии, а сегодня, 14 апреля, скончался в возрасте 55 лет.

Ринкон выступал за «Реал» в 1995-1996 годах. Помимо испанского клуба, в его карьере был итальянский «Наполи», а также несколько бразильских команд. Полузащитник завершил профессиональную игровую карьеру в 2004 году.