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Сразу четыре страны хотели бы провести финал Лиги Наций в 2023-м году

14 Апреля 2022 • 00:35 Комментировать

Сразу четыре страны выразили готовность и желание принять у себя финал Лиги Наций сезона 2022-2023. Речь идет о Польше, Уэльсе, а также странах Бенилюкса - Бельгии и Нидерландах. Тринадцатого апреля был последним днем, когда заинтересованные в проведении финала страны должны были объявить о своих намерениях.

Окончательно заявки должны быть оформлены к октябрю. В январе следующего года УЕФА объявит о своем решении, ну а в июне 2023-го года в выбранной стране пройдут полуфиналы и финал Лиги Наций - с 14-го по 18-е июня.

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