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Колосков: «Хоккей не обладает такой большой аудиторией, как футбол»

13 Апреля 2022 • 15:51 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему в нашей стране футбол популярнее хоккея.

Колосков считает, что всё дело в небольших размерах хоккейных арен, малой аудитории, а также плохой доступности этого вида спорта.

«Нет ни одного хоккейного стадиона, который мог бы вместить 50 тысяч человек, а на большие футбольные матчи ходит от 20 до 50 тысяч. Кроме того, футбол гораздо более распространён в школах и институтах из-за его доступности, ведь не всем желающим могут обеспечить возможность играть в хоккей», — приводит слова Колоскова Metaratings.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Колосков
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