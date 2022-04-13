Колосков: «Хоккей не обладает такой большой аудиторией, как футбол»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков объяснил, почему в нашей стране футбол популярнее хоккея.

Колосков считает, что всё дело в небольших размерах хоккейных арен, малой аудитории, а также плохой доступности этого вида спорта.

«Нет ни одного хоккейного стадиона, который мог бы вместить 50 тысяч человек, а на большие футбольные матчи ходит от 20 до 50 тысяч. Кроме того, футбол гораздо более распространён в школах и институтах из-за его доступности, ведь не всем желающим могут обеспечить возможность играть в хоккей», — приводит слова Колоскова Metaratings.