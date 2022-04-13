Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Россию удалили из FIFA 22

13 Апреля 2022 • 15:35 Комментировать (3)

В новом патче к компьютерной игре FIFA 22 разработчики удалили сборную России, «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и стадион «Открытие Банк Арена».

Если вашей любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически заменится на «ПСЖ».  

Напомним, ранее из-за ситуации в Украине ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных соревнований. Кроме того, ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить действие контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
FIFA 22
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Чехия (до 17 лет) (жен) 0:2 Испания (до 17 лет) (жен)
13.04  15:30 Bourj FC ... Тадамон Сур
13.04  16:00 Аль-Ансар ... Шабаб Аль-Сахель
13.04  17:00 Цетинье ... Беране
13.04  17:00 Бокель ... Титоград 1.24 5.40 12.00
13.04  17:00 Грбаль ... КОМ
13.04  17:00 OFK Mladost Donja Gorica ... Игало
13.04  20:00 Единство Биело-Поле ... Арсенал Тиват 3.10 2.50 2.80
13.04  20:00 Фернвальд ... Гессен Драйайх
13.04  20:30 Хислингер ... Германия Эгесторф
13.04  20:30 Эддерсхайм ... Айнтрахт Штадталлендорф 3.30 3.70 1.97
Идет 0 минута Гленторан 0:0 Баллимена Юнайтед
13.04  22:00 Альтос ... Парнаиба
14.04  02:30 АБК ... Америка Натал 2.00 3.25 3.55
14.04  14:00 Пересвет Домодедово ... Динамо Владивосток
14.04  16:00 Аль-Ахед ... Shabab El-Bourj
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Апреля
15:51 · Другое
Колосков: «Хоккей не обладает такой большой аудиторией, как футбол»
15:35 · Другое
Россию удалили из FIFA 22 3
14:43 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Куда это, интересно, я поеду из своей страны?»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал, о чём жалеет в жизни больше всего
14:32 · Другое
Пятов: «Хорошо, что Акинфеев отказался меняться футболками, не придётся её сжигать» 1
14:31 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин назвал своих лучших друзей
13:40 · Россия. Премьер-лига
ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+»
12:41 · Другое
Блаттер и Платини предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве
12 Апреля
11:09 · Другое
Уткин не собирается уезжать из России
11 Апреля
21:16 · Другое
Бывшая звезда «Реала» и «Наполи» попала в тяжёлую аварию
10:13 · Другое
Кёйт дебютирует в боксе
10 Апреля
23:25 · Другое
«Зальцбург» переписывает книгу рекордов австрийского чемпионата
08 Апреля
16:22 · Другое
Футболист «Барселоны Гуаякиль» забил сумасшедший гол прямым ударом с углового (видео)
07 Апреля
20:01 · Другое
Футболка Марадоны за 4 миллиона может оказаться фейком
18:44 · Другое
Колосков считает позитивным сигналом заявление Чеферина о возможности провести Евро в России
Все новости
Рекомендуем