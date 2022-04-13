Россию удалили из FIFA 22

В новом патче к компьютерной игре FIFA 22 разработчики удалили сборную России, «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и стадион «Открытие Банк Арена».
Если вашей любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически заменится на «ПСЖ».
Напомним, ранее из-за ситуации в Украине ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных соревнований. Кроме того, ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить действие контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке.
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