Россию удалили из FIFA 22

В новом патче к компьютерной игре FIFA 22 разработчики удалили сборную России, «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и стадион «Открытие Банк Арена».

Если вашей любимой командой был выбран российский клуб, он автоматически заменится на «ПСЖ».

Напомним, ранее из-за ситуации в Украине ФИФА и УЕФА исключили российские команды из всех международных соревнований. Кроме того, ФИФА разрешила всем иностранным футболистам, выступающим в РПЛ, приостановить действие контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке.