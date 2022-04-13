Пятов: «Хорошо, что Акинфеев отказался меняться футболками, не придётся её сжигать»

Украинский вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов вспомнил эпизод из 2009 года, когда попросил обменяться футболками голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, но тот отказал.
«В 2009 году после матча Кубка УЕФА я захотел обменяться футболками с Акинфеев, но он вроде отказал. Бог отвёл, сжигать нечего», — приводит слова Пятова портал «Команда № 1».
Напомним, команды встречались на стадии 1/8 финала турнира. По сумме двух встреч (0:1; 2:0) дальше прошёл «Шахтёр». В итоге «горняки» дошли до финала, где одолели бременский «Вердер» (2:1), став обладателями заветного кубка.
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