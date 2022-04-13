Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Пятов: «Хорошо, что Акинфеев отказался меняться футболками, не придётся её сжигать»

13 Апреля 2022 • 14:32 Комментировать (1)

Украинский вратарь донецкого «Шахтера» Андрей Пятов вспомнил эпизод из 2009 года, когда попросил обменяться футболками голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, но тот отказал.

«В 2009 году после матча Кубка УЕФА я захотел обменяться футболками с Акинфеев, но он вроде отказал. Бог отвёл, сжигать нечего», — приводит слова Пятова портал «Команда № 1».

Напомним, команды встречались на стадии 1/8 финала турнира. По сумме двух встреч (0:1; 2:0) дальше прошёл «Шахтёр». В итоге «горняки» дошли до финала, где одолели бременский «Вердер» (2:1), став обладателями заветного кубка.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Шахтёр Донецк Игорь Акинфеев Андрей Пятов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.04  14:00 Чехия (до 17 лет) (жен) ... Испания (до 17 лет) (жен)
13.04  17:00 Цетинье ... Беране
13.04  17:00 Бокель ... Титоград 1.24 5.40 12.00
13.04  17:00 Грбаль ... КОМ
13.04  17:00 OFK Mladost Donja Gorica ... Игало
13.04  20:00 Единство Биело-Поле ... Арсенал Тиват 3.10 2.50 2.80
13.04  20:00 Фернвальд ... Гессен Драйайх
13.04  20:30 Хислингер ... Германия Эгесторф
13.04  20:30 Эддерсхайм ... Айнтрахт Штадталлендорф 3.30 3.70 1.97
Идет 0 минута Гленторан 0:0 Баллимена Юнайтед
13.04  22:00 Альтос ... Парнаиба
14.04  02:30 АБК ... Америка Натал 2.00 3.25 3.55
14.04  14:00 Пересвет Домодедово ... Динамо Владивосток
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Апреля
14:43 · Россия. Премьер-лига
Уткин: «Куда это, интересно, я поеду из своей страны?»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Уткин рассказал, о чём жалеет в жизни больше всего
14:32 · Другое
Пятов: «Хорошо, что Акинфеев отказался меняться футболками, не придётся её сжигать» 1
14:31 · Россия. Премьер-лига
Василий Уткин назвал своих лучших друзей
13:40 · Россия. Премьер-лига
ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+»
12:41 · Другое
Блаттер и Платини предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве
12 Апреля
11:09 · Другое
Уткин не собирается уезжать из России
11 Апреля
21:16 · Другое
Бывшая звезда «Реала» и «Наполи» попала в тяжёлую аварию
10:13 · Другое
Кёйт дебютирует в боксе
10 Апреля
23:25 · Другое
«Зальцбург» переписывает книгу рекордов австрийского чемпионата
08 Апреля
16:22 · Другое
Футболист «Барселоны Гуаякиль» забил сумасшедший гол прямым ударом с углового (видео)
07 Апреля
20:01 · Другое
Футболка Марадоны за 4 миллиона может оказаться фейком
18:44 · Другое
Колосков считает позитивным сигналом заявление Чеферина о возможности провести Евро в России
16:41 · Другое
Чеферин не ответил на вопрос о полном изгнании России из УЕФА
16:14 · Другое
Чеферин рассказал о трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в России
Все новости
Рекомендуем