Блаттер и Платини предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини в июне предстанут перед судом в Швейцарии по обвинению в мошенничестве.
Обоим были предъявлены обвинения в ноябре прошлого года после шестилетнего расследования по делу о платеже в размере двух миллионов швейцарских франков, организованного Блаттером для выплаты Платини в 2011 году. Судебный процесс в Федеральном уголовном суде Швейцарии в Беллинцоне должен начаться 8 июня и продлится до 22 июня.
Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что платеж был произведен без законных оснований, «повредил активы ФИФА и незаконно обогатил Платини».
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