Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

Блаттер и Платини предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве

13 Апреля 2022 • 12:41 Комментировать

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер и бывший президент УЕФА Мишель Платини в июне предстанут перед судом в Швейцарии по обвинению в мошенничестве.

Обоим были предъявлены обвинения в ноябре прошлого года после шестилетнего расследования по делу о платеже в размере двух миллионов швейцарских франков, организованного Блаттером для выплаты Платини в 2011 году. Судебный процесс в Федеральном уголовном суде Швейцарии в Беллинцоне должен начаться 8 июня и продлится до 22 июня.

Генеральная прокуратура Швейцарии заявила, что платеж был произведен без законных оснований, «повредил активы ФИФА и незаконно обогатил Платини».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Мишель Платини УЕФА Зепп Блаттер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.04  14:00 Чехия (до 17 лет) (жен) ... Испания (до 17 лет) (жен)
13.04  17:00 Цетинье ... Беране
13.04  17:00 Бокель ... Титоград 1.24 5.40 12.00
13.04  17:00 Грбаль ... КОМ
13.04  17:00 OFK Mladost Donja Gorica ... Игало
13.04  20:00 Единство Биело-Поле ... Арсенал Тиват
13.04  20:00 Фернвальд ... Гессен Драйайх
13.04  20:30 Хислингер ... Германия Эгесторф
13.04  20:30 Эддерсхайм ... Айнтрахт Штадталлендорф
Идет 0 минута Гленторан 0:0 Баллимена Юнайтед
13.04  21:45 АФК Ньюри Сити ... Баллимена Юнайтед
13.04  22:00 Альтос ... Парнаиба
14.04  02:30 АБК ... Америка Натал 2.00 3.25 3.55
14.04  14:00 Пересвет Домодедово ... Динамо Владивосток
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Апреля
13:40 · Россия. Премьер-лига
ФИФА запускает стриминговый сервис «FIFA+»
12:41 · Другое
Блаттер и Платини предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве
12 Апреля
11:09 · Другое
Уткин не собирается уезжать из России
11 Апреля
21:16 · Другое
Бывшая звезда «Реала» и «Наполи» попала в тяжёлую аварию
10:13 · Другое
Кёйт дебютирует в боксе
10 Апреля
23:25 · Другое
«Зальцбург» переписывает книгу рекордов австрийского чемпионата
08 Апреля
16:22 · Другое
Футболист «Барселоны Гуаякиль» забил сумасшедший гол прямым ударом с углового (видео)
07 Апреля
20:01 · Другое
Футболка Марадоны за 4 миллиона может оказаться фейком
18:44 · Другое
Колосков считает позитивным сигналом заявление Чеферина о возможности провести Евро в России
16:41 · Другое
Чеферин не ответил на вопрос о полном изгнании России из УЕФА
16:14 · Другое
Чеферин рассказал о трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в России
16:04 · Другое
Чеферин не исключил, что Россия сможет принять Евро-2028 или 2032 3
00:48 · Другое
Скандальный эквадорский арбитр с чемпионата мира-2002 Байрон Морено по-прежнему считает свое судейство идеальным
06 Апреля
16:34 · Другое
Экспертиза оценит враждебность фамилии Хохлова
13:20 · Другое
Футболку Марадоны с чемпионата мира 1986 года оценили в 4 миллиона
Все новости
Рекомендуем