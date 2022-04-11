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Кёйт дебютирует в боксе

11 Апреля 2022 • 10:13 Комментировать

Бывший нападающий «Ливерпуля» и сборной Голландии Дирк Кёйт проведёт боксёрский поединок.

Экс-футболист примет участие в мероприятии Hit it, которое организует нидерландский кикбоксёр Рико Верхувен.

«Я занимался разными видами спорта, но стоять на ринге, для меня в новинку. Я буду усердно тренироваться. Ещё и потому, что всё это делается в благотворительных целях», — приводит слова Кёйта Voetbal International.

41-летний Кёйт отметил, что скучает по напряжению, которое ощущается во время выступлений на спортивной арене. Известно, что соперником голландца будет не сам Верхувен, а другой спортсмен.

Напомним, Кёйт завершил профессиональную в 2017 году. В составе «Ливерпуля» он выходил в финал Лиги чемпионов, а со сборной Нидерландов добирался до решающего матча чемпионата мира в 2010 году.  

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Дирк Кёйт
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