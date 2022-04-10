«Зальцбург» переписывает книгу рекордов австрийского чемпионата

В матче плей-офф австрийской Бундеслиги «Ред Булл Зальцбург» камня на камне не оставил от обороны клагенфуртской «Аустрии», забив шесть безответных мячей. Таким образом, регулярно показывающая себя с лучшей стороны в Европе команда одержала двадцать первую победу в текущем сезоне, при том что сыграны на данный момент были двадцать шесть матчей.

Это рекорд австрийской Бундеслиги, если расценивать лишь трехочковую эру, и повторение рекорда венской «Аустрии» в период ее наивысшего расцвета - сезоны 1984-1985 и 1985-1986.