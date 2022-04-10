Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

«Зальцбург» переписывает книгу рекордов австрийского чемпионата

10 Апреля 2022 • 23:25 Комментировать

В матче плей-офф австрийской Бундеслиги «Ред Булл Зальцбург» камня на камне не оставил от обороны клагенфуртской «Аустрии», забив шесть безответных мячей. Таким образом, регулярно показывающая себя с лучшей стороны в Европе команда одержала двадцать первую победу в текущем сезоне, при том что сыграны на данный момент были двадцать шесть матчей.

Это рекорд австрийской Бундеслиги, если расценивать лишь трехочковую эру, и повторение рекорда венской «Аустрии» в период ее наивысшего расцвета - сезоны 1984-1985 и 1985-1986.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ред Булл Зальцбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Рюгенберген 0:3 Унион Торнеш
10.04  16:00 SV Zeilsheim ... Хюнфельд
окончен Германия Эгесторф 1:1 Шпелле Венгаус
окончен Гёттинген 1:1 Хаген-Утледе
окончен РВ Вальдорф 0:5 Ханау
окончен Зазель 1:2 Ньендорф
окончен Лупо-Мартини 2:2 Киккерс Эмден
10.04  16:00 МТВ Гифхорн ... Айнтрахт Целле
окончен Гиншейм 3:4 Штайнбах
окончен ФТ Брауншвейг 1:1 Хислингер
окончен Арминия Ганновер 0:5 Blau-Weiss Lohne
окончен Виктория-06 1:3 Бавария Альценау
окончен Бад-Фильбель 1:2 Баунаталь
окончен Гзира Юнайтед 1:1 Биркиркара 2.25 3.30 3.05
окончен Ратинген 1:3 Гильден
окончен Шпортфройнде Баумберг 2:2 Меербуш
окончен Нидервенигерн 4:4 ТУРУ Дюссельдорф
окончен Ян Хишфельд 4:3 Кроненберг
окончен Торпедо Владимир 1:0 Чита
окончен SV Preussen 09 Reinfeld 6:0 Фризия
окончен Интер Киль 2:3 Ольденбург-2
окончен Ойтин 2:0 TSV Kronshagen
окончен Хайлендерс 2:2 Cranborne Bullets FC
окончен Маника Даймондз 0:0 Булавайо Чифс
окончен КАПС Юнайтед 1:0 ФК Ядах
окончен Мёнхенгладбах 0:0 Край
окончен Пройссен-2 Мюнстер 2:2 Гаммер
окончен Шермбек 0:3 Ваттеншайд
окончен Айнтрахт Рейн 2:0 Падерборн-2
окончен Хальтерн 0:2 Майнерцхаген
окончен Каан-Маринборн 3:2 Вестафалия Ринерн
окончен Шпрокхёвель 7:0 Вестфалия 04
окончен SpVgg Sterkrade-Nord 3:1 Фельберт
окончен Эльверсберг-2 0:1 СГ Мюльхайм-Керлих
окончен Бошольт 2:1 ТВД Вельберт
окончен Дюссельдорф Вест 4:0 Унион Неттеталь
окончен ФСВ Дуйсбург 1:3 DJK Teutonia St. Toenis
окончен Фелгейраш 1932 3:2 Alverca
окончен Монталегре 3:2 Сан-Жуан-Вер
окончен Оливейра Ошпитал 1:0 Спортинг-2 Л
окончен Санжоаненсе 4:0 Pevidem SC
окончен Реал Келуш 1:0 Oriental Dragon
окончен Шпайер 4:2 Хассия
окончен Валлетта 3:1 Слима Уондерерс 2.00 3.15 3.75
окончен Кицбюэль 0:2 Имст 1.80 3.85 3.70
окончен Эрндтебрюк 2:0 АСК Дортмунд
окончен Испания (до 17 лет) (жен) 6:0 Венгрия (до 17 лет) (жен)
10.04  19:00 Универсидад де Гвадалахара ... Catedraticos Elite
окончен Гудья Юнайтед 1:0 Хамрун Спартанс 3.80 3.50 1.87
окончен Бней-Иегуда 0:1 Хапоэль Кфар-Саба
окончен Сантос Ика 2:2 Депортиво Коопсол
окончен Iape 0:3 Кордину
окончен Аргентина (жен) 1:0 Чили (жен)
окончен Америка Натал 2:2 АБК
Идет 73 минута Куаутла 0:0 Huracanes Izcalli
10.04  23:00 Ялмакан ... Спортинг Канами 2.15 3.60 2.95
10.04  23:00 Lobos ULMX ... Leviatan
10.04  23:00 Alfonso Ugarte de Puno ... Унион Комерсио
10.04  23:00 Депортиво Ллакуабамба ... Хуан Аурих
10.04  23:30 Спорт Шавелинес Хуниорс ... Комерсиантес Унидос
10.04  23:30 Санта Роса Андауайлас ... Унион Уараль
11.04  00:00 Ребосерос Ла-Пьедад ... Montaneses
11.04  08:00 Fiji W ... Филиппины (жен)
11.04  10:30 Южная Корея (жен) ... Вьетнам (жен)
11.04  13:00 Армения (до 19 лет) (жен) ... Andorra U19 W
11.04  13:00 Грузия (до 19 лет) (жен) ... Словакия (до 19 лет) (жен)
11.04  13:00 Коломна ... Факел-2
11.04  14:00 Металлург Видное ... Калуга
11.04  15:30 Singapore W ... Папуа — Новая Гвинея (жен)
11.04  16:00 Албания (до 19 лет) (жен) ... Турция (до 19 лет) (жен)
11.04  16:00 Кипр (до 19 лет) (жен) ... Израиль (до 19 лет) (жен)
11.04  17:00 Косово (до 19 лет) (жен) ... Шотландия (до 19 лет) (жен)
11.04  17:00 Казахстан (до 19 лет) (жен) ... Эстония (до 19 лет) (жен)
11.04  20:30 Кфар Касим ... Агудат Спорт Ашдод
11.04  20:30 Секция Нес-Циона ... Маккаби Бней-Рейне 2.60 2.80 2.95
11.04  21:30 Венгрия (жен) ... Бразилия (жен)
11.04  22:30 Egypt W ... Jordan W
Все матчи
Новости
10 Апреля
23:25 · Другое
«Зальцбург» переписывает книгу рекордов австрийского чемпионата
08 Апреля
16:22 · Другое
Футболист «Барселоны Гуаякиль» забил сумасшедший гол прямым ударом с углового (видео)
07 Апреля
20:01 · Другое
Футболка Марадоны за 4 миллиона может оказаться фейком
18:44 · Другое
Колосков считает позитивным сигналом заявление Чеферина о возможности провести Евро в России
16:41 · Другое
Чеферин не ответил на вопрос о полном изгнании России из УЕФА
16:14 · Другое
Чеферин рассказал о трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в России
16:04 · Другое
Чеферин не исключил, что Россия сможет принять Евро-2028 или 2032 3
00:48 · Другое
Скандальный эквадорский арбитр с чемпионата мира-2002 Байрон Морено по-прежнему считает свое судейство идеальным
06 Апреля
16:34 · Другое
Экспертиза оценит враждебность фамилии Хохлова
13:20 · Другое
Футболку Марадоны с чемпионата мира 1986 года оценили в 4 миллиона
12:55 · Другое
Fan ID начнёт действовать на российских стадионах с 1 июля нынешнего года
05 Апреля
18:46 · Другое
Платини подал иск против президента ФИФА Инфантино 2
11:33 · Другое
«Атлетик» удостоился награды за благотворительность
09:16 · Другое
Спортивный директор АИКа: Ларссон даст нашей команде дополнительный опыт
04 Апреля
16:13 · Другое
Сапогов вызвал на поединок бойца ММА
Все новости
Рекомендуем