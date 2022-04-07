Футболка Марадоны за 4 миллиона может оказаться фейком

Футболка Диего Марадоны, которая оценивается в 4 миллиона фунтов стерлингов, может оказаться фейком, сообщает семья футболиста.
На днях появилась информация, что на онлайн-аукционе будет выставлена футболка Марадоны, в которой он забил свой знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в ворота англичан. Владелец футболки, бывший футболист сборной Англии Стив Ходж, получил ее из рук Марадоны после финального свистка. Однако семья футболиста заявила, что это не та футболка, в которой в тот день играл Марадона.
«Это не та футболка, в которой мой отец был во втором тайме. Я уверена, что у Ходжа ее нет, и я знаю, у кого она есть. Я не хочу говорить, у кого она есть, потому что это безумие», - сказала дочь игрока Далма Марадона.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Венгрия (до 17 лет) (жен)
|
3:0
|
Чехия (до 17 лет) (жен)
|
|
07.04 19:00
|
Гавиланес Матаморос
|
...
|
Универсидад де Гвадалахара
|
|
07.04 20:30
|
Шпелле Венгаус
|
...
|
Арминия Ганновер
|
|
07.04 20:45
|
Штайнбах
|
...
|
РВ Вальдорф
|
|
07.04 21:00
|
Испания (жен)
|
...
|
Бразилия (жен)
|
1.44
3.80
8.80
|
08.04 02:30
|
Аргентина (жен)
|
...
|
Чили (жен)
|
2.85
3.15
2.50
|
08.04 12:00
|
Грузия (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Армения (до 19 лет) (жен)
|
|
08.04 12:45
|
Австралия (жен)
|
...
|
Новая Зеландия (жен)
|
1.44
4.80
6.00
|
08.04 13:00
|
Албания (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Кипр (до 19 лет) (жен)
|
|
08.04 15:00
|
Блэкберн (до 23 лет)
|
...
|
Вест Хэм (до 23 лет)
|
|
08.04 15:00
|
Шотландия (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Эстония (до 19 лет) (жен)
|
|
08.04 15:30
|
Шабаб Аль-Сахель
|
...
|
Тадамон Сур
|
|
08.04 16:00
|
Турция (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Израиль (до 19 лет) (жен)
|
|
08.04 16:00
|
Хапоэль Петах-Тиква
|
...
|
Хапоэль Умм-Аль-Фахм
|
|
08.04 16:00
|
Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон
|
...
|
Маккаби Ахи-Назарет
|
|
08.04 16:00
|
Бейтар Тель-Авив
|
...
|
Хапоэль Акре
|
|
08.04 16:00
|
Хапоэль Афула
|
...
|
Хапоэль Раанана
|
2.55
2.85
2.90
|
08.04 16:00
|
Хапоэль Рамат-Ган
|
...
|
Хапоэль Ришон-ле-Цион
|
2.55
2.70
3.00
|
08.04 16:00
|
Хараре Сити
|
...
|
Tenax CS FC
|
|
08.04 16:30
|
Словакия (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Andorra U19 W
|
|
08.04 16:45
|
Аль-Ансар
|
...
|
Shabab El-Bourj
|
|
08.04 19:30
|
Грёдиг
|
...
|
Бишофсхофен
|
|
08.04 19:30
|
Райхенау
|
...
|
Куфштайн
|
|
08.04 20:00
|
Вальс Грюнау
|
...
|
Аниф
|
|
08.04 20:00
|
Швац
|
...
|
Тельфс
|
|
08.04 20:00
|
СВ Инсбрук
|
...
|
Ваккер-2 Инсбрук
|
|
08.04 20:30
|
Гессен Драйайх
|
...
|
FC 1906 Erlensee
|
|
08.04 20:30
|
Осдорф
|
...
|
Хамм Юнайтед
|
|
08.04 20:30
|
Фельберт
|
...
|
Клефе
|
|
08.04 20:30
|
Монхайм
|
...
|
Рот-Вайсс Эссен
|
|
08.04 21:00
|
Манчестер Юнайтед (до 23 лет)
|
...
|
Челси (до 23 лет)
|
|
08.04 21:00
|
Косово (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Казахстан (до 19 лет) (жен)
|
|
08.04 21:00
|
Зюдерельбе
|
...
|
Бармбек-Уленхорст
|
|
08.04 21:30
|
Брага-2
|
...
|
Оливейренсе
|
|
08.04 21:45
|
Ларн
|
...
|
Колрейн
|
1.72
3.80
4.50
|
08.04 22:30
|
Фафе
|
...
|
Анадия
|
|
08.04 22:30
|
Jordan W
|
...
|
India W
|