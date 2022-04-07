Футболка Марадоны за 4 миллиона может оказаться фейком

Футболка Диего Марадоны, которая оценивается в 4 миллиона фунтов стерлингов, может оказаться фейком, сообщает семья футболиста.

На днях появилась информация, что на онлайн-аукционе будет выставлена футболка Марадоны, в которой он забил свой знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в ворота англичан. Владелец футболки, бывший футболист сборной Англии Стив Ходж, получил ее из рук Марадоны после финального свистка. Однако семья футболиста заявила, что это не та футболка, в которой в тот день играл Марадона.

«Это не та футболка, в которой мой отец был во втором тайме. Я уверена, что у Ходжа ее нет, и я знаю, у кого она есть. Я не хочу говорить, у кого она есть, потому что это безумие», - сказала дочь игрока Далма Марадона.