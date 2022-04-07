Колосков считает позитивным сигналом заявление Чеферина о возможности провести Евро в России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление президента УЕФА Александера Чеферина о возможности провести Евро-2028 или 2032 в России. Напомним, словенец заявил, что на данный момент организация принимает заявления от всех федераций.

«Хорошо, что Чеферин подтвердил, что РФС имеет возможность такую заявку подать. С моей точки зрения, это очень позитивный шаг со стороны УЕФА», – цитирует Колоскова российское издание «Спорт-Экспресс»

Также Колосков отметил, что РФС пока не подавал заявки о проведении чемпионата Европы на территории России. Вячеслав заявил, что страна должна дождаться официального приглашения от УЕФА.