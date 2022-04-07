Чеферин рассказал о трансляции матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы в России

Глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что не видит причин прекращать в России трансляции футбольных матчей под эгидой УЕФА. Напомним, что под эту категорию попадают такие турниры, как Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

Ранее в России прекратили транслировать поединки Английской премьер лиги. Сегодня телеканал «Матч ТВ» заявил, что из-за британских санкций вынужден прекратить трансляцию поединков Кубка Англии.

Также Чеферин отметил, что Россия сохраняет шансы провести Евро-2028 или 2032. Словенец заявил, что ситуация меняется буквально каждый час, и не исключено, что у России будет возможность провести один из турниров.