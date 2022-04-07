Чеферин не исключил, что Россия сможет принять Евро-2028 или 2032

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможность проведения чемпионата Европы на территории России. Словенец заявил, что на данный момент организация принимает заявки от любой федерации.
«Ситуация меняется день за днем, час за часом. Можно подавать заявку любому. Мы разговариваем об этом. Скоро вы получите ответ», – заявил Чеферин по окончанию сегодняшнего заседания исполкома УЕФА.
Напомним, что ранее Россия в 2018-м году принимала чемпионат мира. По ходу того турнира сборная России сумела дойти до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
07.04 19:00
|
Венгрия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Чехия (до 17 лет) (жен)
|
|
07.04 19:00
|
Гавиланес Матаморос
|
...
|
Универсидад де Гвадалахара
|
|
07.04 20:30
|
Шпелле Венгаус
|
...
|
Арминия Ганновер
|
|
07.04 20:45
|
Штайнбах
|
...
|
РВ Вальдорф
|
|
07.04 21:00
|
Испания (жен)
|
...
|
Бразилия (жен)
|
1.44
3.80
8.80
|
08.04 02:30
|
Аргентина (жен)
|
...
|
Чили (жен)
|
2.85
3.15
2.50
|
08.04 12:00
|
Грузия (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Армения (до 19 лет) (жен)
|
|
08.04 12:45
|
Австралия (жен)
|
...
|
Новая Зеландия (жен)
|
|
08.04 13:00
|
Албания (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Кипр (до 19 лет) (жен)
|
|
08.04 15:00
|
Блэкберн (до 23 лет)
|
...
|
Вест Хэм (до 23 лет)
|
|
08.04 15:00
|
Шотландия (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Эстония (до 19 лет) (жен)
|
|
08.04 15:30
|
Шабаб Аль-Сахель
|
...
|
Тадамон Сур
|
|
08.04 16:00
|
Турция (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Израиль (до 19 лет) (жен)
|
|
08.04 16:00
|
Хапоэль Петах-Тиква
|
...
|
Хапоэль Умм-Аль-Фахм
|
|
08.04 16:00
|
Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон
|
...
|
Маккаби Ахи-Назарет
|
|
08.04 16:00
|
Бейтар Тель-Авив
|
...
|
Хапоэль Акре
|
|
08.04 16:00
|
Хапоэль Афула
|
...
|
Хапоэль Раанана
|
2.55
2.85
2.90
|
08.04 16:00
|
Хапоэль Рамат-Ган
|
...
|
Хапоэль Ришон-ле-Цион
|
2.55
2.70
3.00
|
08.04 16:00
|
Хараре Сити
|
...
|
Tenax CS FC
|
|
08.04 16:30
|
Словакия (до 19 лет) (жен)
|
...
|
Andorra U19 W
|
|
08.04 16:45
|
Аль-Ансар
|
...
|
Shabab El-Bourj
|