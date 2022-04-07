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Чеферин не исключил, что Россия сможет принять Евро-2028 или 2032

07 Апреля 2022 • 16:04 Комментировать
Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможность проведения чемпионата Европы на территории России. Словенец заявил, что на данный момент организация принимает заявки от любой федерации.
 
«Ситуация меняется день за днем, час за часом. Можно подавать заявку любому. Мы разговариваем об этом. Скоро вы получите ответ», – заявил Чеферин по окончанию сегодняшнего заседания исполкома УЕФА.
 
Напомним, что ранее Россия в 2018-м году принимала чемпионат мира. По ходу того турнира сборная России сумела дойти до стадии четвертьфинала, где в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
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Россия Александр Чеферин Евро-2028 Евро-2032
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