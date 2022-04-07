Скандальный эквадорский арбитр с чемпионата мира-2002 Байрон Морено по-прежнему считает свое судейство идеальным

Эквадорский арбитр Байрон Морено вписал в свое имя в историю чемпионатов мира по футболу благодаря скандальному судейству в матче Южной Кореи с Италией - обладавшие невероятно сильным составом итальянцы проиграли после художеств Морено и вылетели с чемпионата мира. Тем не менее, сейчас, спустя почти двадцать лет после того скандала, он не считает, что судил плохо - а наоборот.

- Тот матч входит в топ-3 моих игр за всю карьеру. Я поставил бы себе оценку 8,5 за ту игру. Я был корректен с обеими командами. Тотти попробовал симулировать и получить пенальти, потому я удалил его. Я действовал по правилам. ФИФА потом отдельно расследовала ситуацию и признала меня невиновным, - напомнил Морено, слова которого цитирует ITASportPress.