Футболку Марадоны с чемпионата мира 1986 года оценили в 4 миллиона

Футболку Марадоны с чемпионата мира 1986 года, в которой он забил гол «рукой Бога» в ворота английской сборной, оценили в 4 миллиона фунта стерлингов.

Футболка последние 35 лет принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу после того, как два игрока обменялись майками в конце четвертьфинала между Аргентиной и Англией. Аргентина выиграла матч со счетом 2:1 после того, как Марадона, которому тогда было 25 лет, забил оба гола в ворота англичан, причем один из них – рукой. Аргентина выиграла чемпионат мира 1986 года.

Сейчас раритетная футболка выставлена на онлайн-торги, которые откроются 20 апреля.