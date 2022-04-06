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Футболку Марадоны с чемпионата мира 1986 года оценили в 4 миллиона

06 Апреля 2022 • 13:20 Комментировать

Футболку Марадоны с чемпионата мира 1986 года, в которой он забил гол «рукой Бога» в ворота английской сборной, оценили в 4 миллиона фунта стерлингов.

Футболка последние 35 лет принадлежала бывшему полузащитнику сборной Англии Стиву Ходжу после того, как два игрока обменялись майками в конце четвертьфинала между Аргентиной и Англией. Аргентина выиграла матч со счетом 2:1 после того, как Марадона, которому тогда было 25 лет, забил оба гола в ворота англичан, причем один из них – рукой. Аргентина выиграла чемпионат мира 1986 года.

Сейчас раритетная футболка выставлена на онлайн-торги, которые откроются 20 апреля.

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Диего Марадона Сборная Аргентины Сборная Англии
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06.04  15:30 Англия (до 19 лет) (жен) ... Уэльс (до 19 лет) (жен)
06.04  15:30 Италия (до 19 лет) (жен) ... Босния и Герцеговина (до 19 лет) (жен)
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Идет 0 минута Германия (до 19 лет) (жен) 0:0 Беларусь (до 19 лет) (жен)
06.04  16:00 Франция (до 19 лет) (жен) ... Греция (до 19 лет) (жен)
06.04  16:00 Фарерские острова (до 19 лет) (жен) ... Азербайджан (до 19 лет) (жен)
06.04  16:00 Сербия (до 19 лет) (жен) ... Латвия (до 19 лет) (жен)
Идет 0 минута Россия (до 19 лет) (жен) 0:0 Финляндия (до 19 лет) (жен)
06.04  18:00 Португалия (до 19 лет) (жен) ... Голландия (до 19 лет) (жен)
06.04  18:00 Испания (до 19 лет) (жен) ... Румыния (до 19 лет) (жен)
06.04  18:30 Liechtenstein U19 W ... Северная Македония (до 19 лет) (жен)
06.04  18:30 Словения (до 19 лет) (жен) ... Молдова (до 19 лет) (жен)
06.04  19:00 Ирландия (до 19 лет) (жен) ... Чехия (до 19 лет) (жен)
06.04  19:30 Польша (до 19 лет) (жен) ... Швеция (до 19 лет) (жен)
06.04  19:30 Нойхоф ... Рот-Вайсс Хадамар
06.04  20:00 Бавария Альценау ... Гиншейм
06.04  21:00 Мехтершайм ... Алеманния Вальдальгесхайм
06.04  21:00 Баунаталь ... SV Zeilsheim
06.04  21:30 Северная Ирландия (до 19 лет) (жен) ... Malta U19 W
06.04  21:30 Исландия (до 19 лет) (жен) ... Бельгия (до 19 лет) (жен)
06.04  21:30 Iape ... Сан-Хосе МА
07.04  02:00 Paysandu2 ... Ремо
07.04  02:00 Парнаиба ... Альтос
07.04  02:30 Фалкон ... Сержипи
Идет 0 минута Испания (до 17 лет) (жен) 0:0 Украина (до 17 лет) (жен)
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