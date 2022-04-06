Fun ID начнёт действовать на российских стадионах с 1 июля нынешнего года

Fun ID (система идентификации болельщиков) будет интегрирована в новые системы контроля доступа на российских стадионах с 1 июля нынешнего года, сообщает «РБ Спорт».

Законопроект об идентификации болельщиков был принят в декабре прошлого года. Согласно ему, Министерство спорта может запустить систему на любых соревнованиях с 1 июня 2022 года.

В апреле планируется заключение контрактов с 17 стадионами. С 1 июня начнёт осуществляться закупка и установка оборудования на семи аренах, остальные 10 планируется начать оборудовать с 1 ноября. Пока неизвестно, какие стадионы первыми будут участвовать в программах.