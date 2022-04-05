Платини подал иск против президента ФИФА Инфантино

Бывший президент УЕФА Мишель Платини подал иск против действующего президента ФИФА Джанни Инфантино. Согласно данным от Associated Press, бывший футболист «Ювентуса» обвиняет Инфантино в том, что тот торговал «влиянием» вместе с бывшим юридическим директором ФИФА Марко Виллигером.

Платини попросил французских прокуроров заручиться международным сотрудничеством и допросить Инфантино, Виллигера и ещё четырёх человек из Швейцарии. Среди них также фигурирует экс-генеральный прокурор страны Михаэль Лаубер.

Напомним, что Инфантино возглавляет ФИФА с с 26 февраля 2016 года.