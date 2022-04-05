«Атлетик» удостоился награды за благотворительность

«Атлетик» из Бильбао был признан лучшим европейским клубом в выполнении внефутбольных задач и благотворительности, удостоившись награды в рамках премии Grassroots Football Awards.

Основной заслугой испанского клуба была названа программа по защите детей и соблюдению их прав. Здесь же учитывалась и система подготовки молодых игроков «Атлетика».

В прошлом году этой награды удостоился бременский «Вердер».

После 30 туров «Атлетик» занимает 8-е место в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своём активе 44 набранных очка.