Сапогов вызвал на поединок бойца ММА

Бывший нападающий нижегородской «Волги» Алексей Сапогов решил попробовать свои силы в ММА, бросив вызов бойцу Шамилю Рамазанову.

«Шамиль Рамазанов, я к тебе обращаюсь! Какую интересную тактику вы в Дагестане изобрели. Толпой газовать на одного человека, когда находитесь впятером. Предлагаю тебе со мной пообщаться», — приводит слова Сапогова «РБ Спорт».

34-летний Сапогов не играет профессионально в футбол с 2016 года. Свои лучшие сезоны он провёл в составах «Горняка» и нижегородской «Волги» в 2011-2013 годах.

28-летний Рамазанов выступает преимущественно в Поп-ММА, где ещё не потерпел ни одного поражения.