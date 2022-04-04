Сапогов вызвал на поединок бойца ММА

Бывший нападающий нижегородской «Волги» Алексей Сапогов решил попробовать свои силы в ММА, бросив вызов бойцу Шамилю Рамазанову.
«Шамиль Рамазанов, я к тебе обращаюсь! Какую интересную тактику вы в Дагестане изобрели. Толпой газовать на одного человека, когда находитесь впятером. Предлагаю тебе со мной пообщаться», — приводит слова Сапогова «РБ Спорт».
34-летний Сапогов не играет профессионально в футбол с 2016 года. Свои лучшие сезоны он провёл в составах «Горняка» и нижегородской «Волги» в 2011-2013 годах.
28-летний Рамазанов выступает преимущественно в Поп-ММА, где ещё не потерпел ни одного поражения.
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