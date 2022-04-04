«Манчестер Юнайтед» и «Барселона» поддержали ван Гала в борьбе с раком

Представители «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны» в своих социальных сетях выразили поддержку опытному голландскому тренеру Луи ван Галу, который борется с раком простаты.
70-летний голландский специалист недавно объявил о том, что он борется с агрессивной формой рака простаты и прошёл уже больше двадцати процедур по лучевой терапии. Манкунианцы и каталонцы поддержали ван Гала и пожелали ему мужества и сил в борьбе с тяжёлой болезнью.
Напомним, что ван Галь вместе с «Барселоной» дважды становился чемпионом Испании, а также побеждал в Кубке Испании и Суперкубке УЕФА. С «Манчестер Юнайтед» голландец выиграл Кубок Англии.
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