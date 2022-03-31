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Президент ФИФА Инфантино: «Исключать РФС из ФИФА – не вариант»

31 Марта 2022 • 15:45 Комментировать (1)
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал возможность исключения Российского футбольного союза из организации. Итальянец заверил, что ФИФА пока не собирается принимать подобное решение.
 
«Исключать РФС из ФИФА – не вариант. Я действительно надеюсь, что конфликт скоро закончится. Если мы не будем собирать людей во время конгрессов в подобное время, то нам лучше собраться и пойти домой», – сказал Инфантино в беседе с корреспондентом «РИА Новости».
 
Напомним, что ранее появлялись слухи о переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию из-за возможной дисквалификации со стороны ФИФА.
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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА РФС Джанни Инфантино
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