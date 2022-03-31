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Батистуту обвинили в неуплате налогов

31 Марта 2022 • 09:11 Комментировать

Экс-форвард «Фиорентины» и аргентинской сборной Габриэль Батистута подозревается в неуплате налогов на весьма крупную сумму.

По информации Clarin, Батистута попал в очень непростую финансовую ситуацию. Экс-футболиста обвиняют в неуплате налогов на сумму в четыре миллиона песо. Батистута после уплаты налога также должен заплатить государству ещё и 15 процентов от всей этой суммы, а также социальные выплаты.

Напомним, что Габриэль Батистута выступал за «Фиорентину», «Рому» и миланский «Интер». В составе аргентинской сборной форвард провёл 77 поединков.

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Габриэль Батистута
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