Батистуту обвинили в неуплате налогов

Экс-форвард «Фиорентины» и аргентинской сборной Габриэль Батистута подозревается в неуплате налогов на весьма крупную сумму.

По информации Clarin, Батистута попал в очень непростую финансовую ситуацию. Экс-футболиста обвиняют в неуплате налогов на сумму в четыре миллиона песо. Батистута после уплаты налога также должен заплатить государству ещё и 15 процентов от всей этой суммы, а также социальные выплаты.

Напомним, что Габриэль Батистута выступал за «Фиорентину», «Рому» и миланский «Интер». В составе аргентинской сборной форвард провёл 77 поединков.