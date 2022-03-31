Экс-игрок «Краснодара» Классон официально перешёл в «Копенгаген»

Шведский экс-полузащитник «Краснодара» Виктор Классон официально подписал соглашение с датским клубом «Копенгаген».

Как сообщает пресс-служба датской команды, 30-летний шведский футболист подписал с «Копенгагеном» договор до конца сезона. Напомним, что Виктор приостановил свой контракт с краснодарским клубом из-за ситуации на Украине. За «быков» Классон выступал с 2017 года.

В этом сезоне Виктор Классон провёл в российском чемпионате 18 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя ассистами.