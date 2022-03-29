Вратарь «Серкль Брюгге» умер от лейкемии

Бельгийский голкипер «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм скончался от лейкемии в возрасте 28 лет.

Смерть ван Дамма подтвердила журналистам его жена. 28-летний бельгийский футболист больше пяти лет боролся с лейкемией. Заболевание было выявлено у Мигеля в 2016 году, но уже в 2019 году голкипер выздоровел и даже приступил к тренировкам с командой. Летом того же года болезнь вернулась.

Мигель ван Дамм с 2013 года выступал за бельгийский клуб «Серкль Брюгге», за который провёл более 40 матчей во всех турнирах.