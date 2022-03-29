Вратарь «Серкль Брюгге» умер от лейкемии

Бельгийский голкипер «Серкль Брюгге» Мигель ван Дамм скончался от лейкемии в возрасте 28 лет.
Смерть ван Дамма подтвердила журналистам его жена. 28-летний бельгийский футболист больше пяти лет боролся с лейкемией. Заболевание было выявлено у Мигеля в 2016 году, но уже в 2019 году голкипер выздоровел и даже приступил к тренировкам с командой. Летом того же года болезнь вернулась.
Мигель ван Дамм с 2013 года выступал за бельгийский клуб «Серкль Брюгге», за который провёл более 40 матчей во всех турнирах.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
29.03 13:00
|
Исландия (до 19 лет)
|
...
|
Румыния (до 19 лет)
|
|
29.03 13:00
|
Грузия (до 19 лет)
|
...
|
Хорватия (до 19 лет)
|
|
29.03 13:00
|
Австрия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Германия (до 17 лет) (жен)
|
|
29.03 13:00
|
Kosovo U17 W
|
...
|
Словения (до 17 лет) (жен)
|
|
Идет 19 минута
|
Ботсвана
|
0:0
|
Эритрея
|
|
29.03 14:00
|
Казахстан (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Литва (до 17 лет) (жен)
|
|
29.03 14:00
|
Словакия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Финляндия (до 17 лет) (жен)
|
|
29.03 14:00
|
Исландия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Ирландия (до 17 лет) (жен)
|
|
29.03 15:00
|
Дания (до 17 лет)
|
...
|
Швейцария (до 17 лет)
|
|
29.03 15:00
|
Латвия (до 17 лет)
|
...
|
Швеция (до 17 лет)
|
|
29.03 16:00
|
Швеция (до 19 лет)
|
...
|
Чехия (до 19 лет)
|
|
29.03 16:00
|
Босния и Герцеговина (до 19 лет)
|
...
|
Франция (до 19 лет)
|
|
29.03 16:00
|
Босния и Герцеговина (до 17 лет)
|
...
|
Бельгия (до 17 лет)
|
|
29.03 16:00
|
Эстония (до 17 лет)
|
...
|
Испания (до 17 лет)
|
|
29.03 17:00
|
Казахстан
|
...
|
Молдова
|
2.19
2.95
3.70
|
29.03 17:00
|
Турция (до 17 лет)
|
...
|
Словения (до 17 лет)
|
|
29.03 17:00
|
Финляндия (до 17 лет)
|
...
|
Португалия (до 17 лет)
|
|
29.03 17:00
|
Ирландия (до 17 лет)
|
...
|
Болгария (до 17 лет)
|
|
29.03 17:00
|
Уэльс (до 17 лет)
|
...
|
Сербия (до 17 лет)
|
|
29.03 17:30
|
Бельгия (до 19 лет)
|
...
|
Италия (до 19 лет)
|
|
29.03 17:30
|
Германия (до 19 лет)
|
...
|
Финляндия (до 19 лет)
|
|
29.03 19:00
|
Кипр
|
...
|
Эстония
|
2.27
2.95
3.50
|
29.03 19:00
|
Шотландия (до 19 лет)
|
...
|
Израиль (до 19 лет)
|
|
29.03 19:00
|
Венгрия (до 19 лет)
|
...
|
Турция (до 19 лет)
|
|
Идет 0 минута
|
Франция (до 17 лет)
|
0:0
|
Россия (до 17 лет)
|
|
29.03 19:00
|
Англия (до 17 лет)
|
...
|
Люксембург (до 17 лет)
|
|
29.03 19:00
|
Дания (до 19 лет)
|
...
|
Испания (до 19 лет)
|
|
Идет 0 минута
|
Дания (до 19 лет)
|
0:0
|
Россия (до 19 лет)
|
|
29.03 19:30
|
Грузия (до 17 лет)
|
...
|
Шотландия (до 17 лет)
|
|
29.03 19:30
|
Чехия (до 17 лет)
|
...
|
Германия (до 17 лет)
|
|
29.03 20:00
|
Гамбия
|
...
|
Чад
|
|
29.03 21:30
|
Англия (до 19 лет)
|
...
|
Португалия (до 19 лет)
|
|
29.03 21:30
|
Армения (до 19 лет)
|
...
|
Ирландия (до 19 лет)
|
|
30.03 00:30
|
Сакатекас
|
...
|
Универсидад де Гвадалахара
|
|
30.03 02:00
|
Ремо
|
...
|
Tuna Luso
|
|
30.03 04:30
|
Депортиво Тепик ДжАП
|
...
|
Гавиланес Матаморос
|
|
30.03 12:00
|
Франция (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Польша (до 17 лет) (жен)
|
|
30.03 12:00
|
Хорватия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Англия (до 17 лет) (жен)
|