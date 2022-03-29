Сборная Андорры впервые в своей истории выиграла два матча подряд

Громкий успех для сборной Андорры - впервые в своей истории национальная сборная из этого карликового государства, затерянного в Пиренейских горах между Испанией и Францией, выиграла два матча кряду.

Сперва, двадцать пятого марта, Андорра обыграла команду островов Сент-Китс и Невис, забив один мяч, а сегодня повторила успех, с тем же счетом обыграв другую команду из карибского региона - Гренаду. Кроме того, эти две победы оказались первыми победами в истории сборной Андорры, одержанные над соперником не из Европы.

Сборная Андорры является одной из самых молодых европейских команд, свой первый матч сыграв в ноябре 1996 года.