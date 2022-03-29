Бывший футболист «Пармы» и «Ювентуса», чемпион мира и Европы, Лилиан Тюрам, пояснил природу расизма, признавшись, что нередко сталкивался с его проявлениями в ходе футбольной карьеры. Интервью на деликатную тему Тюрам предоставил телеканалу Dazn.

- Фактор раздора в противостоянии людей разного цвета кожи становится фактором воспитания и культуры. Люди возмущаются, когда я говорю о воспитании, но это так. Я понял это в ходе своей футбольной карьеры. Это как обычай плохо относиться к женщинам или гомосексуалистам, оскорблять их, укореняется в мозгу и становится нормой, формируя определенный образ мышления и убеждений, - заявил Тюрам.