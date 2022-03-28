Колосков о присоединении России к Азиатской конфедерации: «Чепуха!»

Вячеслав Колосков, являющийся почётным президентом РФС, опроверг слухи о возможном присоединении России к Азиатской конфедерации.

«Сейчас рассуждать о чём-то бессмысленно. Возможный переход в Азиатскую конфедерацию — это очередная фантазия. Могут выдумать что угодно, даже самую фантастическую новость. Чепуха!», – цитирует Колоскова «Чемпионат»

Напомним, что слухи о присоединении России к Азиатской конфедерации появились на фоне новостей о том, что ФИФА лишит РФС членства в УЕФА как минимум на 2 года. Одним из возможных вариантов в таком случае как раз является присоединение к Азиатской конфедерации.