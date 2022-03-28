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Канчельскис не против присоединения России к Азиатской конфедерации

28 Марта 2022 • 18:51 Комментировать
Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис высказал своё мнение о возможном присоединении России к Азиатской конфедерации. Двукратный чемпион Англии не видит причин, почему страна должна отказываться от этой возможности.
 
«Если у России будет реальный вариант с Азиатской конфедерацией футбола, то почему бы и нет? Я работал в Азии, играл в Саудовской Аравии. Мне бы было интересно смотреть такие матчи», – заявил Канчельскис в интервью изданию «Чемпионат».
 
Напомним, ранее появлялась информация, что ФИФА может отстранить сборную России на два года. В таком случае РФС вполне может рассмотреть вариант с присоединением к Азиатской конфедерации.
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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Канчельскис
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