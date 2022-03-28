ЦСКА выиграл суд у ООО «Бета»

Сегодня, 28 марта, суд кассационной инстанции отменил взыскание с ЦСКА в пользу ООО «Бета» размером в 348 миллионов рублей — об этом сообщил адвокат, представляющий интересы московского клуба, Александр Первушин.
Первушин рассказал, что постановление апелляционной инстанции было признано незаконным. Суд поддержал позицию ЦСКА.
Напомним, в ноябре прошлого года суд взыскал с армейского клуба более 348 миллионов рублей в пользу «Бета», которое является правопреемником ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчка строительства стадиона ЦСКА. 29 декабря «Бета» заявило о банкротстве клуба.
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