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ЦСКА выиграл суд у ООО «Бета»

28 Марта 2022 • 13:38 Комментировать

Сегодня, 28 марта, суд кассационной инстанции отменил взыскание с ЦСКА в пользу ООО «Бета» размером в 348 миллионов рублей — об этом сообщил адвокат, представляющий интересы московского клуба, Александр Первушин.

Первушин рассказал, что постановление апелляционной инстанции было признано незаконным. Суд поддержал позицию ЦСКА.

Напомним, в ноябре прошлого года суд взыскал с армейского клуба более 348 миллионов рублей в пользу «Бета», которое является правопреемником ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчка строительства стадиона ЦСКА. 29 декабря «Бета» заявило о банкротстве клуба.

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