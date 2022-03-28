Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Другое

В Италии любительская команда ушла с поля из-за расистских оскорблений в адрес одного из своих игроков

28 Марта 2022 • 13:22 Комментировать

Сенегальский футболист одной из любительских итальянских команд стал жертвой расизма.

По информации Corriere dello Sport, скандальный инцидент произошёл во время матча итальянского «Локомотива» с клубом «Сант-Анджело-Лимозано». Сенегалец Ламине Соу в одном из эпизодов оказался на газоне после фола соперника, который после этого принялся оскорблять африканца на расистской почве. Соу отметил, что его несколько раз назвали обезьяной, что слышали все партнёры по команде.

Стоит отметить, что после этого все футболисты «Локомотива» ушли с поля, так что теперь команде грозит техническое поражение.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
расизм Ламине Соу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
28.03  19:00 Секция Нес-Циона ... Хапоэль Кфар-Саба 2.39 3.15 2.80
28.03  19:00 Хапоэль Рамат-Ган ... Хапоэль Акре 2.45 3.10 2.80
28.03  19:00 Хапоэль Нир Рамат-ха-Шарон ... Хапоэль Раанана
29.03  01:15 Спортинг Канами ... Leviatan
29.03  13:00 Исландия (до 19 лет) ... Румыния (до 19 лет)
29.03  13:00 Грузия (до 19 лет) ... Хорватия (до 19 лет)
29.03  13:00 Австрия (до 17 лет) (жен) ... Германия (до 17 лет) (жен)
29.03  13:00 Kosovo U17 W ... Словения (до 17 лет) (жен)
Идет 0 минута Ботсвана 0:0 Эритрея
29.03  14:00 Казахстан (до 17 лет) (жен) ... Литва (до 17 лет) (жен)
29.03  14:00 Словакия (до 17 лет) (жен) ... Финляндия (до 17 лет) (жен)
29.03  14:00 Исландия (до 17 лет) (жен) ... Ирландия (до 17 лет) (жен)
29.03  15:00 Дания (до 17 лет) ... Швейцария (до 17 лет)
29.03  15:00 Латвия (до 17 лет) ... Швеция (до 17 лет)
29.03  16:00 Швеция (до 19 лет) ... Чехия (до 19 лет)
29.03  16:00 Босния и Герцеговина (до 19 лет) ... Франция (до 19 лет)
29.03  16:00 Босния и Герцеговина (до 17 лет) ... Бельгия (до 17 лет)
29.03  16:00 Эстония (до 17 лет) ... Испания (до 17 лет)
29.03  17:00 Казахстан ... Молдова 2.19 2.95 3.70
29.03  17:00 Турция (до 17 лет) ... Словения (до 17 лет)
29.03  17:00 Финляндия (до 17 лет) ... Португалия (до 17 лет)
29.03  17:00 Ирландия (до 17 лет) ... Болгария (до 17 лет)
29.03  17:00 Уэльс (до 17 лет) ... Сербия (до 17 лет)
29.03  17:30 Бельгия (до 19 лет) ... Италия (до 19 лет)
29.03  17:30 Германия (до 19 лет) ... Финляндия (до 19 лет)
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Марта
13:38 · Другое
ЦСКА выиграл суд у ООО «Бета»
13:22 · Другое
В Италии любительская команда ушла с поля из-за расистских оскорблений в адрес одного из своих игроков
12:18 · Другое
Румынский арбитр перенёс сердечный приступ
11:29 · Другое
Москва обновит стадион «Фрезер», на котором начинал карьеру Стрельцов
27 Марта
12:21 · Другое
Матуиди: Коронавирус изменил мой образ жизни
10:33 · Другое
Марко Марин завершит карьеру этим летом
26 Марта
08:13 · Другое
Экс-игрок «Урала» перешёл в польский «Ракув»
25 Марта
08:55 · Другое
Креспо возглавил катарский клуб
24 Марта
23:16 · Голландия. Эредивизие
Чиновники из Катара раскритиковали позицию Ван Галя
23 Марта
09:49 · Другое
Экс-тренер «Челси» Грант высказался об обвинения в домогательствах
22 Марта
13:05 · Франция. Лига 1
Бывший игрок сборной Франции Верель предстанет перед судом
11:17 · Другое
Шевченко высказался об украинских футболистах в Европе
10:11 · Голландия. Эредивизие
Ван Галь: ФИФА утверждает, что хочет развивать футбол в Катаре? Это бред!
21 Марта
16:25 · Другое
В Индии во время матча обвалилась трибуна со зрителями
13:23 · Другое
Бэйл открыл в Уэльсе бар с полями для мини-гольфа
Все новости
Рекомендуем