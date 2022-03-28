В Италии любительская команда ушла с поля из-за расистских оскорблений в адрес одного из своих игроков

Сенегальский футболист одной из любительских итальянских команд стал жертвой расизма.
По информации Corriere dello Sport, скандальный инцидент произошёл во время матча итальянского «Локомотива» с клубом «Сант-Анджело-Лимозано». Сенегалец Ламине Соу в одном из эпизодов оказался на газоне после фола соперника, который после этого принялся оскорблять африканца на расистской почве. Соу отметил, что его несколько раз назвали обезьяной, что слышали все партнёры по команде.
Стоит отметить, что после этого все футболисты «Локомотива» ушли с поля, так что теперь команде грозит техническое поражение.
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