Румынский арбитр перенёс сердечный приступ

Известный румынский судья Овидиу Хацеган перенёс сердечный приступ и был прооперирован.
По информации GSP.pro, 41-летний румынский рефери почувствовал сильную боль в груди во время физических упражнений, которые арбитр делает каждый день. Хацеган сам добрался до больницы, где врачи диагностировали у судьи сердечный приступ. Арбитра уже прооперировали и сейчас он находится в стабильном состоянии. В больнице Овидиу проведёт ещё около недели.
В этом сезоне Овидиу Хацеган отработал в 28 матчах во всех турнирах.
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