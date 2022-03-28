Румынский арбитр перенёс сердечный приступ

Известный румынский судья Овидиу Хацеган перенёс сердечный приступ и был прооперирован.

По информации GSP.pro, 41-летний румынский рефери почувствовал сильную боль в груди во время физических упражнений, которые арбитр делает каждый день. Хацеган сам добрался до больницы, где врачи диагностировали у судьи сердечный приступ. Арбитра уже прооперировали и сейчас он находится в стабильном состоянии. В больнице Овидиу проведёт ещё около недели.

В этом сезоне Овидиу Хацеган отработал в 28 матчах во всех турнирах.