Москва обновит стадион «Фрезер», на котором начинал карьеру Стрельцов

В самое ближайшее время московский департамент капитального ремонта планирует реконструировать один из старейших стадионов России «Фрезер» в многофункциональный спортивный кластер. Именно там начинал свою карьеру легендарный советский нападающий Эдуард Стрельцов.

Согласно планам, на стадионе обустроят поле с подогревом и трибунами на 300 человек, а вокруг него проложат беговую дорожку. Рядом же соорудят небольшое поле для тренировок детско-юношеских команд.

Работы будут проводиться в рамках восстановления лесопарка «Кусково». На территории появится площадка для игры в бадминтон, баскетбол и занятий йогой. Также там построят скейт-парк.

Отмечается, что новые объекты будут созданы на месте старых площадок, а также на открытых пространствах.