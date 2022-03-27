Матуиди: Коронавирус изменил мой образ жизни

Французский полузащитник Блез Матуиди рассказал журналистам о том, как коронавирус повлиял на его жизнь.

Матуиди сказал, что после расторжения контракта с «Интером Майами» он пока тренируется самостоятельно и пока не ведёт переговоры с другими командами. Блез отметил, что он пережил очень трудные времена, ведь коронавирус изменил его образ жизни.

Напомним, что Блез Матуиди разорвал контракт с «Интером Майами». В прошлом году француз провёл в МЛС 32 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.