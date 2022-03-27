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Марко Марин завершит карьеру этим летом

27 Марта 2022 • 10:33 Комментировать

Немецкий полузащитник Марко Марин принял решение завершить карьеру по окончании этого сезона.

По информации издания Kicker, 33-летний немецкий футболист решил закончить с большим футболом этим летом. Напомним, что на данный момент Марко защищает цвета венгерского клуба «Ференцварош», в котором работает экс-тренер российской сборной Станислав Черчесов. В этом сезоне Марин провёл в венгерской лиге 12 матчей и забил один мяч.

За свою карьеру Марко Марин также выступал за «Олимпиакос», «Црвену Звезду», «Андерлехт», «Вердер», гладбахскую «Боруссию», лондонский «Челси» и многие другие команды.

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Марко Марин
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