Экс-тренер «Челси» Грант высказался об обвинения в домогательствах

Бывший наставник лондонского «Челси» Авраам Грант высказался по поводу новых обвинений в домогательствах.

Грант заявил, что его отношения с женщинами всегда основывались только на уважении и согласии, так что он никогда не был намерен причинить вред кому-нибудь. Тренер отметил, что ему безумно жаль, если из-за него кто-то действительно пострадал. Авраам добавил, что публике были предоставлена несправедливая картина его личной жизни, которая игнорировала все доказательства, которые он предоставлял.