Экс-тренер «Челси» Грант высказался об обвинения в домогательствах

Бывший наставник лондонского «Челси» Авраам Грант высказался по поводу новых обвинений в домогательствах.
Грант заявил, что его отношения с женщинами всегда основывались только на уважении и согласии, так что он никогда не был намерен причинить вред кому-нибудь. Тренер отметил, что ему безумно жаль, если из-за него кто-то действительно пострадал. Авраам добавил, что публике были предоставлена несправедливая картина его личной жизни, которая игнорировала все доказательства, которые он предоставлял.
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
23.03 13:00
|
Германия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Kosovo U17 W
|
|
23.03 13:30
|
Италия (до 19 лет)
|
...
|
Германия (до 19 лет)
|
|
23.03 14:00
|
Болгария (до 17 лет)
|
...
|
Финляндия (до 17 лет)
|
|
23.03 14:00
|
Словения (до 17 лет)
|
...
|
Уэльс (до 17 лет)
|
|
23.03 14:00
|
Хорватия (до 19 лет)
|
...
|
Исландия (до 19 лет)
|
|
23.03 15:00
|
Шотландия (до 17 лет)
|
...
|
Чехия (до 17 лет)
|
|
23.03 15:00
|
Швейцария (до 17 лет)
|
...
|
Латвия (до 17 лет)
|
|
23.03 16:00
|
Португалия (до 19 лет)
|
...
|
Армения (до 19 лет)
|
|
23.03 16:00
|
Единство Биело-Поле
|
...
|
КОМ
|
|
23.03 17:00
|
Испания (до 17 лет)
|
...
|
Босния и Герцеговина (до 17 лет)
|
|
23.03 17:00
|
Франция (до 19 лет)
|
...
|
Швеция (до 19 лет)
|
|
23.03 17:00
|
Бельгия (до 17 лет)
|
...
|
Эстония (до 17 лет)
|
|
23.03 17:00
|
Словения (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Австрия (до 17 лет) (жен)
|
|
23.03 17:00
|
Финляндия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Исландия (до 17 лет) (жен)
|
|
23.03 17:30
|
Румыния (до 19 лет)
|
...
|
Грузия (до 19 лет)
|
|
23.03 18:00
|
Сербия (до 17 лет)
|
...
|
Турция (до 17 лет)
|
|
23.03 18:00
|
Португалия (до 17 лет)
|
...
|
Ирландия (до 17 лет)
|
|
23.03 18:00
|
Турция (до 19 лет)
|
...
|
Шотландия (до 19 лет)
|
|
23.03 19:00
|
Литва (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Швейцария (до 17 лет) (жен)
|
|
23.03 19:30
|
Финляндия (до 19 лет)
|
...
|
Бельгия (до 19 лет)
|
|
23.03 20:00
|
Норвегия (до 19 лет)
|
...
|
Украина (до 19 лет)
|
|
23.03 20:00
|
Чехия (до 19 лет)
|
...
|
Босния и Герцеговина (до 19 лет)
|
|
Идет 0 минута
|
Россия (до 17 лет)
|
0:0
|
Люксембург (до 17 лет)
|
|
23.03 20:00
|
Испания (до 19 лет)
|
...
|
Австрия (до 19 лет)
|
|
23.03 20:00
|
Люксембург (до 17 лет)
|
...
|
Франция (до 17 лет)
|
|
23.03 21:00
|
Германия (до 17 лет)
|
...
|
Грузия (до 17 лет)
|
|
23.03 21:00
|
Швеция (до 17 лет)
|
...
|
Дания (до 17 лет)
|
|
23.03 21:00
|
Tuna Luso
|
...
|
Брагантино Паранаэнсе
|
|
23.03 21:00
|
Вера-Крус
|
...
|
Ibis SC
|
|
23.03 21:00
|
SS Sete de Setembro1
|
...
|
Афогадос Ингазейра
|
|
Идет 0 минута
|
Россия (до 19 лет)
|
0:0
|
Австрия (до 19 лет)
|
|
23.03 21:30
|
Израиль (до 19 лет)
|
...
|
Венгрия (до 19 лет)
|
|
23.03 22:00
|
Ирландия (до 17 лет) (жен)
|
...
|
Словакия (до 17 лет) (жен)
|
|
23.03 22:00
|
Сейландия
|
...
|
Capital FC
|
|
23.03 22:00
|
SV Zeilsheim
|
...
|
Бавария Альценау
|
|
23.03 22:30
|
Ирландия (до 19 лет)
|
...
|
Англия (до 19 лет)
|
|
24.03 00:30
|
Сакатекас
|
...
|
Tritones Vallarta
|
|
24.03 01:00
|
Сампайо Корреа
|
...
|
Кордину
|
|
24.03 02:00
|
Paysandu2
|
...
|
Тапажос
|
|
24.03 02:45
|
Мото Клаб Сан-Луис
|
...
|
Жувентуде МА
|
|
24.03 03:00
|
Colima FC
|
...
|
Текос
|